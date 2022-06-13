Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий. Зірка був одружений до 2020 року на Олені Войченко. Але пара вирішила розлучитися, незважаючи на двох дітей - Емілію і Евана. Через деякий час Володимир вже одружився на красуні Христині. Пара відразу ж задумалася про будівництво власного "любовного гніздечка". І Володимир в своєму Instagram вирішив показати, як йдуть справи з його проектом.
На перших кадрах Володимир показав зроблений балкон на другому поверсі. А на наступному кадрі Остапчук демонстрував місце, де повинна розташуватися тераса.
"Тут десь має бути тераса", - продовжив Володимир.
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А після цього Остапчук показав, як виглядає вікно, на якому робітники намалювали герб України.
"Віримо в те, що ВСУ дасть всім росіянам прикурити і ми заживемо мирним життям", - написав Остапчук.
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