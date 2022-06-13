Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський - відомий американський танцюрист з українським корінням. Зірка чемпіон світу з латиноамериканських танців, а також переможець американських "Танців з зірками". А минулого року Макса покликали судити український проект "Танці з зірками". Не забуває Чмерковський і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Макс був у плавках і капелюшку. Зірка позував, хвалячись своїм підтягнутим тілом. Картинка рухалася, тому ролик вийшов досить кумедним.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Нехай живе Колумбія", "все ще примудряється виглядати гарячим", "так дивно, я відчуваю, що моя голова рухається", "твій кращий танець", " краще танцюй хлопчик!!!!", "тепер ви нарешті навчилися рухатися!".

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