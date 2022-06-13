Артистка зібрала повний зал, незважаючи на те, що виступала за кордоном.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька активно їздить світом, даючи благодійні концерти на підтримку України. А цього разу вона вирішила поділитися фото з поїздки в Ніццу, опублікувавши новий сторіс в Instagram.

Після початку війни артистка деякий час була на Закарпатті, де разом з волонтерами плела маскувальні сітки і займалася збором коштів для української армії. А потім вирушила в тур по світу і дає благодійні концерти.

Зі сцени в Ніцці Олександра Зарицька звернулася до присутніх: "Нехай кожен українець житиме у своїй країні під мирним небом і я щиро бажаю, щоб ви ніколи не плакали".

Артистка зібрала повний зал, незважаючи на те, що виступала за кордоном. На захід стояла черга глядачів з українськими прапорами, стрічками та віночками. На концерті прозвучали пісні українською мовою у виконанні співачки.

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