Артистка собрала полный зал, несмотря на то, что выступала за границей.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая активно ездит по миру, давая благотворительные концерты в поддержку Украины. А в этот раз она решила поделиться фото из поездки в Ниццу, опубликовав новый сторис в Инстаграм.

После начала войны артистка некоторое время была на Закарпатье, где вместе с волонтерами плела маскировочные сетки и занималась сбором средств для украинской армии. А потом отправилась в тур по миру и дает благотворительные концерты.

Со сцены в Ницце Александра Зарицкая обратилась к присутствующих: "Пусть каждый украинец будет жить в своей стране под мирным небом и я искренне желаю, чтобы вы никогда не плакали".

Артистка собрала полный зал, несмотря на то, что выступала за границей. На мероприятие стояла очередь зрителей с украинскими флагами, ленточками и веночками. На концерте прозвучали песни на украинском языке в исполнении певицы.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.

Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.