Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая активно ездит по миру, давая благотворительные концерты в поддержку Украины. А в этот раз она решила поделиться фото из поездки в Ниццу, опубликовав новый сторис в Инстаграм.
После начала войны артистка некоторое время была на Закарпатье, где вместе с волонтерами плела маскировочные сетки и занималась сбором средств для украинской армии. А потом отправилась в тур по миру и дает благотворительные концерты.
Со сцены в Ницце Александра Зарицкая обратилась к присутствующих: "Пусть каждый украинец будет жить в своей стране под мирным небом и я искренне желаю, чтобы вы никогда не плакали".
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Артистка собрала полный зал, несмотря на то, что выступала за границей. На мероприятие стояла очередь зрителей с украинскими флагами, ленточками и веночками. На концерте прозвучали песни на украинском языке в исполнении певицы.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.
Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.