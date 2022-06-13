Танцюрист і хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", поділився новим фото, вразивши не тільки фігурою топлес.

Як пише Politeka.net, Влад Яма успішний український танцюрист і учасник проекту"Танці з зірками". Після цього зірку запрошували судити проект "Україна має талант", а потім і "Танці з зірками", які Влад судить і зараз. Знаменитість одружений на красуні лілії, з якою більше 10 років. У пари є син Леон, якого довгий час вони приховували, але тепер малюка можна побачити часто на фотографіях з батьками. Не забуває Влад і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

У новому сторіс Влад вирішив показати спогад, який йому підсунув Фейсбук. На фото Влад був топлес і в джинсах, йдучи по газону. В руках зірка тримав газонокосарку.

"Стрижка газонів. Дорого, дуже", - написав Влад Яма в 2017 році.

"Фейсбук, припини", - написав зірка тепер і додав смайлики сліз.

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