Как пишет Politeka.net, Влад Яма успешный украинский танцор и участник проекта "Танці з зірками". После этого звезду приглашали судить проект "Україна має талант", а потом и "Танці з зірками", которые Влад судит и сейчас. Знаменитость женат на красотке Лилии, с которой более 10 лет. У пары есть сын Леон, которого долгое время они скрывали, но теперь малыша можно увидеть часто на фотографиях с родителями. Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В новом сторис Влад решил показать воспоминание, которое ему подсунул Фейсбук. На фото Влад был топлес и в джинсах, идя по газону. В руках звезда держал газонокосилку.

"Стрижка газонов. Дорого, очень", - написал Влад Яма в 2017 году.

"Фейсбук, прекрати", - написал звезда теперь и добавил смайлики слез.

Напомним, Яма из "Танців з зірками" задумался, какой будет жизнь после войны

А еще Politeka сообщала, что судья "Танців з зірками" Влад Яма показал последнее довоенное фото сына

Также Politeka писала, что Влад Яма показал, с кем провел этот день, четыре года назад