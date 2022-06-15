Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український артист, який одружився вчетверте, відсвяткував разом з дружиною її день народження. Спеціально для цього пара вирішила провести вечір в ресторані.

"Безмежно вдячна всім за привітання! 💙 28 років, а тільки недавно відзначала 18)» - говорить Репяхова про нові кадри.

Своє свято вона традиційно відзначила в сімейному колі, а також похвалилася подарунками і показала маленького сина, яким вже дуже пишається.

У мережі відреагували:

«Катрусю, з днем народження 😍; Красива, невимушена і мила😍; Дужееее🔥🔥😍; З кожним роком все красивіше 😍; З Днем Народження🤗🎉🎁🎂 Мирного неба🙌🏻 Спокою душевного🤗 Нехай збуваються всі мрії❤️; Яка ж Ви гарна😍; Прекрасна🔥; Дуже гарна, справжня і щира💙💛😍; сама ніжність і краса».

Віктор Павлік також виклав в соцмережі чарівне фото з дружиною і маленьким сином, а в підписі до нього привітав кохану з її днем народження.

На сімейній фотографії Віктор з дружиною і сином Мішею відображені в красивій затишній кімнаті і всі позують в однакових вишуканих вишиванках. Іменинниця Катя в розкішній темно-зеленій сукні з красивою червоною вишивкою, її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі її обличчі легкий макіяж. А Віктор і син Міша в таких ж по тону сорочках-вишиванках.

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