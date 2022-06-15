Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский артист, который женился в четвертый раз, отпраздновал вместе с супругой ее день рождения. Специально для этого пара решила провести вечер в ресторане.

«Безгранично благодарна всем за поздравление! 💙 28 лет, а только недавно отмечала 18)» - говорит Репяхова о новых кадрах.

Свой праздник она традиционно отметила в семейном кругу, а также похвасталась подарками и показала маленького сына, которым уже очень гордится.

В сети отреагировали:

«Катюша, с днем ​​рождения 😍; Красивая, непринужденная и милая😍; Дужееее🔥🔥😍; С каждым годом все красивее 😍; С Днем Рождения🤗🎉🎁🎂 Мирного неба🙌🏻 Покоя душевного🤗 Пусть сбываются все мечты❤️; Какая же Вы красивая😍; Прекрасная🔥; Очень красивая, настоящая и искренняя💙💛😍; сама нежность и красота».

Виктор Павлик также выложил в соцсети очаровательное фото с женой и маленьким сыном, а в подписи к нему поздравил любимую с ее днем рождения.

На семейной фотографии Виктор с супругой и сыном Мишей запечатлены в красивой уютной комнате и все позируют в одинаковых изысканных вышиванках. Именинница Катя в роскошном темно-зеленом платье с красивой красной вышивкой, ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице ее лице легкий макияж. А Виктор и сын Миша в таких ж по тону рубашках-вышиванках.

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