Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська відповіла на запитання своїх підписників і поділилася особистим. Зокрема вона розповіла, які зміни відбулися з нею після початку війни. Крім того, артистка зізналася, чи збирається вона повернутися до Києва.
Оля Цибульська зізналася, що їй важко відповісти, що змінилося всередині. Життєві цінності у неї залишилися колишніми. Те, що було важливим до війни, залишилося важливим і зараз. При цьому співачка помітила, що стала менше метушитися.
"Напевно, менше стала метушитися. Не хочу витрачати сили на те, що можна не робити. Відчула своє безсилля і силу одночасно. Кардинальні зміни у всьому більше не лякають. Адже найголовніше, те що моє - буде зі мною. А все інше суєта", - розповіла Оля Цибульська.
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Також вона зізналася, що дуже хоче в Київ, але поки у неї там немає роботи.
"Багато колег з моєї сфери розкидані по світу. Життя в столиці класне, але дороге. Дуже хочу в Київ. Дасть Бог і повернуся", - додала співачка.
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