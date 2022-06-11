Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка і телеведуча. Зірка також є кумою соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми і навіть опинилася в центрі скандалу з його розлученням, адже була підозра, що у пари роман. У Олі є семирічний син від чоловіка, з яким Цибульська вже 21 рік. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться всім цікавим.

А цього разу вирішила Оля показати кумедні кадри, де приміряла розкішні вуса. Після цього Цибульська продемонструвала сина, який теж був з аналогічною рослинністю на обличчі. Малюк в цей момент дивився щось в планшеті.

А до цього Оля показала, як у неї почався ранок. Зірка продемонструвала сніданок, який чекав її з Нестором.

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