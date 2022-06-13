Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка. Зірка прославилася завдяки першій "Фабрики зірок", а після цього займалася кар'єрою співачки і телеведучої. Знаменитості зараз 36 років і у неї є син Нестор, якого Оля народила від свого чоловіка, з яким 21 рік разом і не показує публіці. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Дівчинка з Херсона надіслала мені повідомлення і фото афіші, яка зараз з'явилася в окупованому Херсоні. Туди привозять орківських артистів, які будуть виступати перед людьми і поширювати російський світ. Дівчинка написала, що дуже чекає мене, мені дуже приємно, звичайно. Тому що ми Новий рік зустрічали разом і наших артистів. Це я до чого, бачите наскільки важлива культура? Наскільки важливо", - зазначила Оля, розповівши про лист.

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