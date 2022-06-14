Оля Цибульська побудувала успішну музичну кар'єру в Україні, а зараз зважилася на зізнання.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська на своїй сторінці в Instagram-сторіз розповіла про особисте і поділилася кількома зізнаннями.

Так, Оля Цибульська зізналася, що її улюблене слово в українській мові "барвінок", вона обожнює яскраво-рожевий колір і мріяла написати книгу - просто з дитинства цього хотіла.

Також вона зазначила, що легко змінює бренди парфумів. При цьому Оля Цибульська завжди обирає нейтральні запахи. Артистка не любить нудотних жіночих ароматів і вважає за краще обрати щось цікаве, наприклад - з перцем у складі.

Також син Олі Цибульської Нестор зізнався, що у них є домашній улюбленець - британський кіт на ім'я "Сімба", якому 14-ть років. Зараз він живе в Києві з бабусею і дідусем Нестора.

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