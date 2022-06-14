Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм-Сториз рассказала о личном и поделилась несколькими признаниями.
Так, Оля Цибульская призналась, что ее любимое слово в украинском языке "барвінок", она обожает ярко-розовый цвет и мечтала написать книгу - просто с детства этого хотела.
Также она отметила, что легко меняет бренды духов. При этом Оля Цибульская всегда выбирает нейтральные запахи. Артистка не любит приторных женских ароматов и предпочитает что-то интересное, например - с перцем в составе.
Также сын Оли Цибульской Нестор признался, что у них есть домашний любимец - британский кот по имени "Симба", которому 14-ть лет. Сейчас он живет в Киеве с бабушкой и дедушкой Нестора.
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