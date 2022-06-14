Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм-Сториз рассказала о личном и поделилась несколькими признаниями.

Так, Оля Цибульская призналась, что ее любимое слово в украинском языке "барвінок", она обожает ярко-розовый цвет и мечтала написать книгу - просто с детства этого хотела.

Также она отметила, что легко меняет бренды духов. При этом Оля Цибульская всегда выбирает нейтральные запахи. Артистка не любит приторных женских ароматов и предпочитает что-то интересное, например - с перцем в составе.

Также сын Оли Цибульской Нестор признался, что у них есть домашний любимец - британский кот по имени "Симба", которому 14-ть лет. Сейчас он живет в Киеве с бабушкой и дедушкой Нестора.

Популярные статьи сейчас

"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина

На детском пляже в Днепре нашли тело, детали несчастья: "Искали два дня"

Оккупанты все реже идут в прямую атаку, появилось объяснение: "Такая тенденция не может не радовать"

Банкоматы ПриватБанка не выдают деньги, но списывают со счета: «За две недели уже третий раз»

У одного осталась дочь, у второго – дети и внуки: в боях с оккупантами полегли два друга с Одесчины
Показать еще

Напомним, что кума Дзидзьо Цибульская осознала свое предназначение.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская рассказала об удивительном письме из Херсона.

Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская показала 7-летнего усатого сына, насмешив украинцев.