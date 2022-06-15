Про це, як пише Politeka.net, повідомляється на офіційному каналі конкурсу «Міс Україна Всесвіт».

Вікторія Апанасенко родом з Чернігова, працює у модельному бізнесі, а також займається акторською майстерністю. Вікторія часто презентує власні твори на конкурсах читців поезії та прози. Дівчина стверджує, що у її характері поєднуються протилежні якості – чуйність і сталева внутрішня сила.

З дитинства займалася художньою гімнастикою, бальними та сучасними танцями, малюванням.

Під час війни Апанасенко зайнялася волонтерством: готує та розвозить їжу для воїнів і людей похилого віку в Києві.

Перед початком війни батько дівчини переніс важку і дуже ризиковану операцію на серці.

«... 23 лютого я мала їхати до Чернігова. 22 я сиділа на підлозі виснажена і в моїй голові чомусь постійно крутилось «не їдь», чому я не розуміла. А вже 24го почалась війна.

Я так і не встигла обійняти батьків, не встигла зустрітись з бабусею і дідусем. Не встигла ще раз подивитись на рідний Чернігів. Докори за це ще довго будуть лунати у моїй свідомості. І з 5ї години ранку 24 лютого, коли я побачила пропущений дзвінок, я зрозуміла, що той самий «світанок» так і настав.

Здавалось, що усе моє життя руйнується. Кожен наступний день зливався у одну чорну смугу, просочену розпачем. Постійні взриви, нестерпні новини, знищені сусідні будинки, школи.

Тижні сповнені страхом не почути рідний голос. «Мы сидимо з татом у підвалі, поруч танки. Бережіть себе» і зв‘язок з батьками та всіми рідними обірвася», - розповідала Апанасаенко у своєму Instagram.

На щастя, батьків дівчини вдалося евакуювати.

Додамо, що в минулому році Вікторія Апанасенко вже здобула титул "Віце-міс Україна Всесвіт", поступившись моделі Анні Неплях.

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