Як пише Politeka.net, Влад Яма успішний український танцюрист і учасник проекту "Танці з зірками". Чоловік активно веде соціальні мережі і часто розповідає про свої будні з сім'єю. Останнім часом увага артистів змістилося на військову тематику і сам Яма не був винятком.

Тому сімейні кадри з коханою дружиною від Влада Ями стали для шанувальників приємним сюрпризом. Справа в тому, що сама пара досить довго не говорила про те, як змінилося тепер їхнє життя і як вони зараз говорять з сином про війну.

Артист розчулив кадром з дружиною в сторі, а також додав ще один знімок - з довгоочікуваного тренування.

"Ми разом сильніші. БІГ тримає в тонусі. Думка..."- пише Яма під кадрами.

Раніше Влад Яма поділився архівним кадром з Чапкісом, зроблену за лаштунками шоу.

"Давайте згадаємо маестро Григорія Миколайовича Чапкіса. Сьогодні рік, як його немає з нами. Але його харизму, жарти і танці я не забуду ніколи. Якось ми сиділи поруч під час мейк-апу і він сказав дівчатам гримерам: "мене зробіть молодше ями! Згадую і посміхаюся... Пам'ятаємо " - поділився Яма теплими спогадами.

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