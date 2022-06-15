Как пишет Politeka.net, Влад Яма успешный украинский танцор и участник проекта "Танці з зірками". Мужчина активно ведет социальные сети и часто рассказывает о своих буднях с семьей. В последнее время внимание артистов сместилось на военную тематику и сам Яма не был исключением.

Поэтому семейные кадры с возлюбленной супругой от Влада Ямы стали для поклонников приятным сюрпризом. Дело в том, что сама пара довольно долго не говорила о том, как изменилась теперь их жизнь и как они сейчас говорят с сыном о войне.

Артист умилил кадром с женой в Стори, а также добавил еще один снимок - с долгожданной тренировки.

"Мы вместе сильнее. Бег держит в тонусе. Мысли..." - пишет Яма под кадрами.

Ранее Влад Яма поделился архивным кадром с Чапкисом, сделанную за кулисами шоу.

"Давайте вспомним маэстро Григория Николаевича Чапкиса. Сегодня год, как его нет с нами. Но его харизму, шутки и пляски я не забуду никогда. Как-то мы сидели рядом во время мейк-апа и он сказал девушкам гримерам: "Меня сделайте моложе Ямы! Вспоминаю и улыбаюсь... Помним" – поделился Яма теплыми воспоминаниями.

Напомним, Яма из "Танців з зірками" задумался, какой будет жизнь после войны

А еще Politeka сообщала, что судья "Танців з зірками" Влад Яма показал последнее довоенное фото сына

Также Politeka писала, что Влад Яма показал, с кем провел этот день, четыре года назад