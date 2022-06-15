Даша заінтригувала підписом до знімка поруч з красивим чоловіком.

Як повідомляє Politeka.net, співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва минулого року взяла участь у відкритому кастингу на шоу "Танці з зірками". Її партнером по танцполу став відомий хореограф Антон Нестерко. В особистому акаунті моделі в Instagram у форматі сторіс з'явилося нове фото з ним.

Артистка зображена в коричневій довгій сукні, яка в точності повторює хвилюючі вигини її тіла з глибоким декольте, подовженими рукавами. Даша Астаф'єва розпустила гладке волосся і постала з ніжним макіяжем в рожевих тонах.

Поруч з нею біля дзеркала стоїть Антон Нестерко, який з початку війни присвятив себе волонтерству. Чоловік яскраво посміхається поруч з Дашею.

Даша заінтригувала підписом до знімка, де написала: "З героєм мого серця".

Нагадаємо, що Астаф'єва вийшла з образу фатальної діви і перетворилася на справжню патріотку.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в чуттєвому образі занудьгувала про минуле життя.

Також Politeka писала, що Астаф'єва заворожила виглядом у вузькій зеленій сукні.