Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка під час війни залишилася в Києві і почала готувати українським захисникам, сильно змінила свій спосіб життя. Раніше Даша часто знімалася для модних фотосесій, а зараз може лише про них згадувати.

Фотограф Даші згадує: "Ех, насичене життя у мене було, дуже насичене і яскраве. І ось така муза у мене була красива, вона і зараз є, але далеко від мене. Як і моє життя, якого я не живу».

Даша теж прокоментувала своє життя: "сьогодні був особливий виступ. Ми співали для наших захисників. Кращих хлопців і дівчат. Метро Майдану Незалежності заграло новими кольорами".

Також Даша виклала в своєму мікроблозі чарівні фото в спокусливому образі.

На знімках Даша зображена в цікавій локації з густою зеленню, і сама вона в зеленому. На ній обтягуючі сукні-олівець, яке ідеально лягло по фігурі, підкреслюючи всі вигини жіночної фігури. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі легкий макіяж.

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