Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка під час війни залишилася в Києві і почала готувати українським захисникам, сильно змінила свій спосіб життя. Раніше Даша часто знімалася для модних фотосесій, а зараз може лише про них згадувати.
Фотограф Даші згадує: "Ех, насичене життя у мене було, дуже насичене і яскраве. І ось така муза у мене була красива, вона і зараз є, але далеко від мене. Як і моє життя, якого я не живу».
Даша теж прокоментувала своє життя: "сьогодні був особливий виступ. Ми співали для наших захисників. Кращих хлопців і дівчат. Метро Майдану Незалежності заграло новими кольорами".
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
"Є проблема": експерт пояснив, чим небезпечне завершення війни на позиціях 23 лютого
"Спочивай з миром": життя співачки обірвалося під музику гурту, з яким вона виступала
Ніхто не вижив: названо кількість жертв авіакатастрофи з морпіхами
Втрати ЗСУ на передовій: Подоляк назвав нові цифри загиблих українських військових
Також Даша виклала в своєму мікроблозі чарівні фото в спокусливому образі.
На знімках Даша зображена в цікавій локації з густою зеленню, і сама вона в зеленому. На ній обтягуючі сукні-олівець, яке ідеально лягло по фігурі, підкреслюючи всі вигини жіночної фігури. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі легкий макіяж.
Також Дантесу після розриву з Дорофєєвою зробили привабливу пропозицію, зірка не стримався: "чекаю...".
Як повідомляла Politeka, Кума Дзідзьо Цибульська в мереживах влаштувала прибирання будинку: ефектне фото.
Також Politeka писала, що Молода дружина Віктора Павліка показала себе після б'юті-марафону: фото до і після.