Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка під час війни залишилася в Києві, почала знову активно вести Instagram. Артистка ділиться деякими моментами з життя і розповідає про нові проекти.
Раніше Даша часто хвалилася унікальними образами на модних фотосесіях, а зараз чуттєво зачитала текст рідною українською мовою в рамках спеціального проекту.
"Життя-єдина мить»" - пише Даша під новим роликом.
У мережі відреагували:
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"Дашаааааа голос 😍; мій любименький вірш🤗❤️; неймовірно, спасибі всім серцем; Дуууууже красиво, дуже)🔥; Ви неймовірна♥️; до мурашок ...❤️... дуже світло; дуже красиво❤️; Красивучий язик 😍 пестить слух і серце 💓; це магія Астаф'євої!!! Супер!!!🔥 ; Дашечка, та у тебе Рідкісний талант".
Фотограф Даші згадує: "Ех, насичене життя у мене було, дуже насичене і яскраве. І ось така муза у мене була красива, вона і зараз є, але далеко від мене. Як і моє життя, якого я не живу».
Даша теж прокоментувала своє життя: "сьогодні був особливий виступ. Ми співали для наших захисників. Кращих хлопців і дівчат. Метро Майдану Незалежності заграло новими кольорами".
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