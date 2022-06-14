Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка під час війни залишилася в Києві, почала знову активно вести Instagram. Артистка ділиться деякими моментами з життя і розповідає про нові проекти.

Раніше Даша часто хвалилася унікальними образами на модних фотосесіях, а зараз чуттєво зачитала текст рідною українською мовою в рамках спеціального проекту.

"Життя-єдина мить»" - пише Даша під новим роликом.

У мережі відреагували:

"Дашаааааа голос 😍; мій любименький вірш🤗❤️; неймовірно, спасибі всім серцем; Дуууууже красиво, дуже)🔥; Ви неймовірна♥️; до мурашок ...❤️... дуже світло; дуже красиво❤️; Красивучий язик 😍 пестить слух і серце 💓; це магія Астаф'євої!!! Супер!!!🔥 ; Дашечка, та у тебе Рідкісний талант".

Фотограф Даші згадує: "Ех, насичене життя у мене було, дуже насичене і яскраве. І ось така муза у мене була красива, вона і зараз є, але далеко від мене. Як і моє життя, якого я не живу».

Даша теж прокоментувала своє життя: "сьогодні був особливий виступ. Ми співали для наших захисників. Кращих хлопців і дівчат. Метро Майдану Незалежності заграло новими кольорами".

Також, Дантесу після розриву з Дорофєєвою зробили привабливу пропозицію, зірка не стримався: "чекаю...".

Як повідомляла Politeka, Кума Дзідзьо Цибульська в мереживах влаштувала прибирання будинку: ефектне фото.

Також Politeka писала, що Молода дружина Віктора Павліка показала себе після б'юті-марафону: фото до і після.