Как сообщает Politeka.net, певица, актриса и модель Даша Астафьева в прошлом году приняла участие в открытом кастинге на шоу "Танці з зірками". Ее партнером по танцполу стал известный хореограф Антон Нестерко. В личном аккаунте модели в Instagram в формате сторис появилось новое фото с ним.
Артистка запечатлена в коричневом длинном платье, в точности повторяющем волнительные изгибы ее тела с глубоким декольте, удлиненными рукавами. Даша Астафьева распустила гладкие волосы и предстала с нежным макияжем в розовых тонах.
Рядом с ней у зеркала стоит Антон Нестерко, который с начала войны посвятил себя волонтерству. Мужчина ярко улыбается рядом с Дашей.
Даша заинтриговала подписью к снимку, где написала: "С героем моего сердца".
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Напомним, что Астафьева вышла из образа роковой дивы и превратилась в настоящую патриотку.
Как сообщала Politeka, Астафьева в чувственном образе затосковала о прошлой жизни.
Также Politeka писала, что Астафьева заворожила видом в узком зеленом платье.