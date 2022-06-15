Даша заинтриговала подписью к снимку рядом с красивым мужчиной.

Как сообщает Politeka.net, певица, актриса и модель Даша Астафьева в прошлом году приняла участие в открытом кастинге на шоу "Танці з зірками". Ее партнером по танцполу стал известный хореограф Антон Нестерко. В личном аккаунте модели в Instagram в формате сторис появилось новое фото с ним.

Артистка запечатлена в коричневом длинном платье, в точности повторяющем волнительные изгибы ее тела с глубоким декольте, удлиненными рукавами. Даша Астафьева распустила гладкие волосы и предстала с нежным макияжем в розовых тонах.

Рядом с ней у зеркала стоит Антон Нестерко, который с начала войны посвятил себя волонтерству. Мужчина ярко улыбается рядом с Дашей.

Даша заинтриговала подписью к снимку, где написала: "С героем моего сердца".

Напомним, что Астафьева вышла из образа роковой дивы и превратилась в настоящую патриотку.

Как сообщала Politeka, Астафьева в чувственном образе затосковала о прошлой жизни.

Также Politeka писала, что Астафьева заворожила видом в узком зеленом платье.