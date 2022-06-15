Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик - відома українська телеведуча, яка підтримує українців і висвітлює ситуацію з російським вторгненням на наші землі. Вона також нерідко спілкується з шанувальниками в Instagram і розповідає про життя в нових реаліях.

"Я підтримую українське🇺 🇦. І підтримую тих, хто підтримує нашу країну, наших воїнів, наших переселенців у цей важкий час! Сьогодні ми об'єдналися З ТМ "Хуторок «та Благодійним фондом» осередок", яким я довіряю.

Три тонни продукції від ТМ "Хуторок" підуть на допомогу нашим українцям. Я вважаю, що зараз повинен працювати кожен, у кого є така можливість-тому що це податки, тому що це надходження до нашого бюджету, а значить, це гроші на нашу армію!"- пише Ребрик.

У мережі також відреагували: "молодці разом робимо добро🔥❤️; йдемо до кінця! До Перемоги!; 👏 🔥 це добра справа 🙏 🇺 🇦 💙 💛 нехай швидше настане мир в Україні дуже Всі цього хочуть; все буде Україна!💪 🏼 💙 💛 ; Супер завжди користуюся❤️❤️; це, круто, що такі постачальники і виробники, є на нашому ринку!!!».

Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким, з яким була в парі на "Танцях з зірками".

У пари є двоє дочок-Діана і Поліна. Цього разу Ребрик похвалилася захопленням своєї дочки і після поділилася її першими успіхами. Маленька красуня хоче бути гімнасткою, тому Лілія ходить з дитиною на заняття.

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