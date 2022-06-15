Як пише Politeka.net, співачка поділилася кадрами в своєму Instagram. Як відомо, Лобода якийсь час жила в Росії, а також не припиняла виступати в країні-агресорі останні вісім років. Однак, після повномасштабного вторгнення вона відкрито засудила війну, а тепер вирішила і особисто повернутися на батьківщину.

Лобода показала відео з поїздки в своє рідне місто Ірпінь. На кадрах вона стояла поруч з мером міста Олександром Маркушиним і дивилася на підірваний міст на Новоірпінській трасі, кадри з яким раніше розлетілися на весь світ.

Також співачка пройшла по місту, оглядаючи житлові будинки, постраждалі в результаті бомбардувань росіян.

"Потроху городяни повертаються додому. Живуть у розбитих будинках. Багато хто живе в селищному містечку – ті люди, які повністю позбулися будинку. Я не знаю, що має статися, щоб ці люди змогли пробачити все, що відбувалося тут ці три місяці", - розповіла на камеру Лобода, проїжджаючи по місту.

Співачка також поспілкувалася з місцевими жителями.

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