опулярная українська співачка і колишня підопічна Монатіка Ліда Лі, яка брала участь в "Танцях з зірками", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка звернулася до своїх шанувальників з потужним посилом.

У своєму пості Ліда опублікувала чорно-біле фото, на якому позує в темному вбранні і з чашкою в руках, вона не дивиться в камеру. Також в її пості є скріншоти постів в соцмережах від різних користувачів, які доводять до сліз.

У підписі до публікації Ліда Лі залишила потужне послання до українців, які"втомилися від війни".

"Що я можу сьогодні зробити, щоб наблизити нас до перемоги, чим можу допомогти? - з цього питання починається мій день".

" 111 днів повномасштабної війни. Я не бачив свою сім’ю, не цілував дружину та свого 5-ти місячного сина… Ми сидимо в окопах, вже не пам’ятаю який день, спимо також в окопах, один біля одного, так тепліше. Так, душ, кушетка, тепла їжа — стали мріями… Поряд постійно щось вибухає. Але ми вже давно звикли. На днях, до нас приблудився кіт, назвали його Степан. Ще той вояка. Якби ж патрони навчити його подавати — ціни б йому не було. Але він класно мурчить, коли почухати його за вушком. Літо вже, сонце так добре припікає, а ще в цьому обмундируванні, ох, спекотно нам тут. В усіх сенсах! Сьогодні, прилетіло міцно, вранці, слава Богу, що живі… інколи буває інакше … але не будемо про це! Що Вам іще розказати… Сумую за своїми, за місяц до війни народився син! Вже виріс мабуть, скоро ходити почне, а я вже цього не побачу, дружина знімає відео, але ж розумієте, це зовсім інше… важко…Але я тут, щоб він мав майбутнє, мирне майбутнє...". Ці слова я отримала від одного військового хлопця, який зараз знаходиться на передовій", - написала Ліда.

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