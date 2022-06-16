Бывший возлюбленный Ксении Мишиной поделился соответственными кадрами в своем Инстаграм.

Как известно, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Винник буквально пропал из медийного пространства. Певец записал обращение к россиянам и поделился еще несколькими постами на тему войны, однако на этом вся его вовлеченность заканчивается. Пока другие украинские артисты регулярно проводят благотворительные концерты и акции в других странах, Винник продолжает избегать публичных появлений.

На это и обратил внимание Эллерт.

«Объявление! 24-го февраля из информационного пространства пропал парень! Просьба, если его увидите, пусть начнет собирать на ВСУ», - написал Эллерт на фотографии Винника.

Отметим, что на «пропажу» Винника обращали внимание и раньше. Солист группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин предположил, что Винник сейчас может жить в Германии, где в свое время он начинал карьеру в качестве оперного певца. По мнению музыканта, там Винник может выступать с концертами.

Напомним, Санина из The Hardkiss впечатлила живым исполнением народной песни, видео.

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