Бывший возлюбленный Ксении Мишиной поделился соответственными кадрами в своем Инстаграм.

Как известно, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Винник буквально пропал из медийного пространства. Певец записал обращение к россиянам и поделился еще несколькими постами на тему войны, однако на этом вся его вовлеченность заканчивается. Пока другие украинские артисты регулярно проводят благотворительные концерты и акции в других странах, Винник продолжает избегать публичных появлений.

На это и обратил внимание Эллерт.

«Объявление! 24-го февраля из информационного пространства пропал парень! Просьба, если его увидите, пусть начнет собирать на ВСУ», - написал Эллерт на фотографии Винника.

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Отметим, что на «пропажу» Винника обращали внимание и раньше. Солист группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин предположил, что Винник сейчас может жить в Германии, где в свое время он начинал карьеру в качестве оперного певца. По мнению музыканта, там Винник может выступать с концертами.

Олег Винник

Напомним, Санина из The Hardkiss впечатлила живым исполнением народной песни, видео.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Мишина похвасталась вредной привычкой своего сына на отдыхе.

Также Politeka писала, что солистка Go-A Павленко честно призналась, как ей угрожали из рф из-за ее позиции.