Не так давно Катерина Кухар розповіла, що вже на даний момент дуже відчувається, як про війну почали говорити трохи пошепки від дефіциту сил. Десь між ранковою кавою в сторіз з'являється щось про жахливу реальність, тому вона бажає продовжити розповідати про складні часи і не робить забувати про жертви українців.

"Ця арена зібрала не тільки людей, цінителів балету, а й тих людей, які всім серцем підтримують Україну і поділяють з нами цей біль. Ми будемо нагадувати про це, поки треба. І не зупинимося ні на хвилину.

Також до нас приєднався Владислав Богорад, посол України в Республіці Чилі. Кожен працює на своєму фронті. З кожним новим бомбардуванням, запуском ракет, окупацією міста – Кількість дітей, що залишилися без батьків, збільшується! Тому ми ні на хвилину не зупинимося і продовжимо працювати на творчому фронті» - говорить Кухар.

Також на своїй сторінці в Instagram зірка звернулася до українців з важливим закликом: не звикати до війни.

"Ми пройшли вже такий великий шлях, кожен на своєму фронті!

Кожен з нас втомився, але ми не можемо послаблювати наш тил, поки захисники і захисниці борються за перемогу, сплять в окопах і... залишаються молодими навічно...",- пише Катерина Кухар.

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