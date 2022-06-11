Як повідомляє Politeka.net, художній керівник та актор програми "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов в інтерв'ю прогремме "Зірковий шлях" розповів, що робити прогнози щодо того, як довго триватиме війна, не береться. При цьому він заговорив про причини нападу росії на Україну.

На його думку, путін зациклився на Україні і вирішив, що нашої країни не повинно існувати. І весь цей цирк для росіян зроблений.

"У цієї війни немає мети. Вони керуються тим, що хохли ох*їли, їх треба приструнити. Це що, привід для війни? У путіна це якась особиста скалка в серці або в ж*пі, що України не повинно існувати. Видно, що це дуже особисто для нього. І весь цей цирк пропаганди для його народу зроблений. Вони клюють на це, хавають. Вони один одного варті. Тому нехай всі йдуть за російським кораблем", - підсумував Єгор Крутоголов.

Варто відмітити, що зараз двоє братів Єгора Крутоголова служать в армії: один воює під Миколаєвом, другий знаходиться під Львовом. Сам він займається волонтерством - купує і ремонтує автомобілі для армії.

Нагадаємо, Крутоголов з "Дизель шоу" здивував пророчими словами за день до війни.

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