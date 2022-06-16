Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако. Дівчині не вдалося перемогти, адже у фіналі головний герой віддав перевагу Ганні Богдан. Зате Юлія стала досить успішним блогером і за нею тепер стежать сотні тисяч фанатів. І Бельченко намагається постійно радувати українців новим контентом, а в цей раз поділилася фото, на якій вона на 13 років молодша.
"Це мій найкращий друг Олег. І сьогодні нашій дружбі виповнюється 13 років", - написала Юлія.
Дівчина зазначила, що тоді їй було 16 років, коли була зроблена фотографія.
"А це наше перше фото разом", - додала Бельченко.
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