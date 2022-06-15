Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако, девушка успела запомниться поклонникам. Ведь однажды покинула проект со слезами, смогла вернуться на шоу, однако проиграла в финале и признала свое поражение.
Девушка смогла прославиться и стала активно вести свой блог в Инстаграм. Любит Бельченко хвастаться разными моментами из жизни. В этот раз перед отпуском она похвалилась идеальной подготовкой. Одновременно девушка сделала маникюр, педикюр и ресницы.
Причем Юлия похвасталась, что все это можно сделать в салоне за раз и за два часа она уже была красоткой.
«Еду в Европку на пару недель, надо сделать маникюры-педикюры, надо было кровь из носа успеть все сделать, успеть в салон на 14.00. Успела, у меня было 3 в 1: ресницы, маникюр и педикюр. За то, что делают услуги одновременно – не надо доплачивать, нужно заранее записаться» - похвасталась Юлия.
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За Бельченко в Инстаграм следят сотни тысяч людей и она старается не разочаровывать фанатов.
Также Юля поделилась кадрами, где стояла перед зеркалом в одном белье и топике. Красотка хвасталась роскошной фигуркой, позируя перед телефоном на подставке.
"Привет, почему в последнее время выпадаю из Инстаграма? Уже морально не вывожу, читая новости. *Тут я сама с собой разговариваю на камеру (стает легче)", - призналась Бельченко, показав безмолвные кадры на сторис.
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