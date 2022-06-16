Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке не удалось победить, ведь в финале главный герой отдал предпочтение Анне Богдан. Зато Юлия стала довольно успешным блогером и за ней теперь следят сотни тысяч фанатов. И Бельченко старается постоянно радовать украинцев новым контентом, а в этот раз поделилась фото, на которой она на 13 лет младше.

"Это мой лучший друг Олег. И сегодня нашей дружбе исполняется 13 лет", - написала Юлия.

Девушка отметила, что тогда ей было 16 лет, когда была сделана фотография.

"А это наше первое фото вместе", - добавила Бельченко.

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