Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка судить на проекті "Майстер Шеф" разом з іншими колегами. Вона запам'яталася багатьом шанувальникам під час перших сезонів і зараз веде соціальні мережі, спілкуючись з фанатами.

Подобається Ользі також ділитися цікавими рецептами в мережі, побутовими проблемами і важливими темами. Рідше Мартиновська показує свою дочку, тому кожні кадри з дівчинкою активно обговорюють в мережі.

"Залишу це тут, щоб потім ти побачила, як багато людей в тебе вірять! А я просто завжди буду поруч, завжди за тебе! Підтримаємо Віру Іванівну?) "- пише Ольга.

У мережі відразу відповіли:

"Дівчата, ви супер; ви такі молодички. А Віруся обов'язково буде чемпіонкою і дуже успішною дівчинкою; можливо, коли-небудь Веруня виграє для України медаль на Олімпіади🥰; майбутнє України-наші дітлахи!!! Нехай будуть кращими, а ми завжди поруч! Слава Україні! 💙 💛 ; Розумничка 🙌 все вийде стовідсоткового❤❤️; красуня Мамина; ✨ 💖 ✨ така ж чарівна, як мама».

Раніше Мартиновська поділилася з фанатами незвичайною історією.

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