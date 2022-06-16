Соломія показала, яка вона без сценічного гриму.

Як пише Politeka.net, українська ведуча Соломія Вітвіцька розповіла в соціальній мережі Instagram, як її близькі привітали її зі святом посеред ночі. Незважаючи на коментантську годину, подругам ведучої вдалося зробити їй сюрприз з нагоди дня народження.

Так, 16 червня, зірці ТСН виповнюється 42 роки. Опівночі, порушивши комендантську годину в Києві, до зірки постукали її друзі. Соломія Вітвіцька відкрила двері заспана і розпатлана, але була дуже рада побачити близьких з квітами і солодощами:

"Обожнюю сюрпризи. Особливо несподівані такі привітання опівночі під час комендантської години. Дякую", - зазначила в публікації Соломія Вітвіцька.

Також Соломія Вітвіцька розповіла в соціальній мережі Instagram, як її екс-чоловік, режисер Влад Кочатков відправився добровольцем служити в ЗСУ, щоб захищати свої землі від вторгнення російських загарбників.

"З перших днів війни він волонтерив: доставляв гуманітарку і евакуював людей. І ось після двох з половиною місяців війни вирішив поповнити ряди ЗСУ. Форму ще не отримав, на навчання їде днями. Тепер Влад по інший бік волонтерського фронту. Кожен наближає перемогу, як може", - написала вона.

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