Як повідомляє Politeka.net, телеведучий Володимир Остапчук досі не може зв'язатися зі своїми дітьми, які з колишньою дружиною виїхали до Канади на час війни в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну і розповів, чому його колишня дружина йому мстить.

Поки телеведучий планує дочекатися закінчення війни, а вже після розбиратися з колишньою дружиною. Як пояснив Остапчук, за законом він має право повернути дітей додому або ж бачитися з ними в Канаді, адже рішення українського суду і там має силу.

При цьому ведучий вважає, що причина злості і помсти Олени криється в тому, що їй не вдається налагодити своє особисте життя і забути образу. Хоча він вже безліч разів просив у неї вибачення.

"Думаю, що це, по-перше, невлаштоване її особисте життя. Я знаю історії, коли у жінки налагоджується особисте життя, вона починає жити своїм життям, а зараз вона живе, щоб помститися колишньому чоловікові. І образа, звичайно, образа... Мені дивно, чому вона ображена, адже спочатку в інтерв'ю вона розповідала, що вона сама мене кинула і сказала збирати валізи. П'ять місяців все було нормально, потім ми не домовилися про гроші, і пішла помста ", – відзначити Володимир Остапчук.

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