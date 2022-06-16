Як повідомляє Politeka.net, про нетрадиційну орієнтацію російського співака Філіпа Кіркорова давно ходять чутки. Телеведучий Володимир Остапчук, який особисто з ним знайомий дав відверте інтерв'ю Славі Дьоміну і розповів, що Кіркоров не чіплявся до нього прямо. Однак натяки все ж були.

Володимир згадав, що російський співак писав йому в соціальних мережах і навіть відправляв скріншоти голосування за його пару, коли Остапчук брав участь в "Танцях з зірками".

Слава пожартував, що це і були "підкати" з боку Філіпа Кіркорова, але Володимир твердо відповів, що вони цю тему безпосередньо не обговорювали.

"Я не пам'ятаю, щоб ми заходили на цю тему симпатії. Можливо колись якісь жарти в листуванні були. Але так, щоб прямо хтось комусь щось пропонував. Та ні, ти що. Маячня. Мені б хотілося думати, що він побачив у мені чоловіка, з яким хотів би провести вечір. Мені це гріє душу. Але я не такої орієнтації. Я люблю жінок", - сказав Володимир Остапчук.

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