Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський - відомий український співак, який став переможцем шоу" Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Після початку війни Сергій часто ходить виступати на вулиці Івано-Франківська, збираючи гроші на підтримку українців. Не забуває Лазановський і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
"Мій мозок о третій годині ночі", - написав Лазановський.
"Батько наш Бандера, мама Стефанія, і калина в лузі цвітом зарясніла. Слава Україні", - прозвучали рядки пісні, яка включила популярні зараз в Україні пісні.
Після цього Лазановський показав мікрофон на вулиці, адже знову зібрався виступати на вулиці.
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"Це мікрофон. І це ми пішли співати", - написав Лазановський.
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