На своей странице в Instagram артист разместил видео, на котором исполнил песню "Ой, у лузі червона калина" вместе со своим крестником на фоне живописной природы.

"Утро Назарчика начинается под Славень нашей матери Украины, а потом весь день он поет народные и повстанческие песни и его никто не учил...Это все он увидел в интернете и по ТВ. Поэтому важно, что там транслируется", - подчеркнул Лазановский.

"Я многим детям оказываю внимание и время, и вот решил показать вам своего крестника. То мне тот ребенок, как сынишка, и я горд, что в нашем государстве одним патриотом стало больше, и теперь мне не страшно за будущее моей страны", — заявил певец.

Артист также пожаловался на правила соцсети, которая блокирует его патриотические посты: "Instagram решил бросить меня в теневой бан, потому что не любит кто-то читать правду, я не знаю, увидите ли вы это видео, но оставлю его здесь надолго".

Украинцы в комментариях восхищаются таким дуэтом звезды "Голоса країни":

"Но классно. Захватывающее видео, пересмотрела пару раз и вместе с вами пела🥰побольше бы таких видео с маленькими патриотами";

"Сильно пой 😂";

"Искренний украинец растет!";

"Настоящие казаки".