На своей странице в Instagram артист разместил видео, на котором исполнил песню "Ой, у лузі червона калина" вместе со своим крестником на фоне живописной природы.
"Утро Назарчика начинается под Славень нашей матери Украины, а потом весь день он поет народные и повстанческие песни и его никто не учил...Это все он увидел в интернете и по ТВ. Поэтому важно, что там транслируется", - подчеркнул Лазановский.
"Я многим детям оказываю внимание и время, и вот решил показать вам своего крестника. То мне тот ребенок, как сынишка, и я горд, что в нашем государстве одним патриотом стало больше, и теперь мне не страшно за будущее моей страны", — заявил певец.
Артист также пожаловался на правила соцсети, которая блокирует его патриотические посты: "Instagram решил бросить меня в теневой бан, потому что не любит кто-то читать правду, я не знаю, увидите ли вы это видео, но оставлю его здесь надолго".
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Украинцы в комментариях восхищаются таким дуэтом звезды "Голоса країни":
"Но классно. Захватывающее видео, пересмотрела пару раз и вместе с вами пела🥰побольше бы таких видео с маленькими патриотами";
"Сильно пой 😂";
"Искренний украинец растет!";
"Настоящие казаки".
Напомним, подопечная Дана Балана из "Голоса країни" срочно обратилась за помощью.
Как сообщала Politeka, маленькой дочке победителя "Голоса країни" Романа Сасанчина нужна операция.
Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский пристыдил украинских звезд, показав кадры своего выступления.