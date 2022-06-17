Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который стал победителем шоу "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. После начала войны Сергей часто ходит выступать на улицы Ивано-Франковска, собирая деньги на поддержку украинцев. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Мой мозг в три часа ночи", - написал Лазановский.
"Батько наш Бандера, мама Стефанія, і калина в лузі цвітом зарясніла. Слава Україні", - прозвучали строки песни, которая включила популярные сейчас в Украине песни.
После этого Лазановский показал микрофон на улице, ведь снова собрался выступать на улице.
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"Это микрофон. И это мы пошли петь", - написал Лазановский.
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