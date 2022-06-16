Переможниця" Холостяка " Анна Богдан вирішила розповісти, чи були її стосунки з головним героєм Михайлом Заливако контрактом.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако. Дівчина перемогла, після чого пара активно показувала свої стосунки, ділячись фото і відео в своїх блогах. Але нещодавно стало відомо, що пара розлучилася. Анна не розповіла причини, чому так сталося через рік щасливих відносин.

Багато українців відразу назвали відносини фейком і що так задумано шоу"Холостяк". Адже крім пари Даші квіткової і Микити Добриніна ніхто не одружився після проекту.

"Це правда був контракт? Мені важко в це віриться, але хочеться почути це від вас", - показала скрін типового питання їй.

"Ні з одним чоловіком Я неї підписувала контракти!",- написала Анна у відповідь.

Нагадаємо, переможниця" Холостяка " Богдан після розставання з Заливако здивувала спільними кадрами

Також Politeka повідомляла, що переможниця" Холостяка" Богдан порвала з Заливако, Решетник не стримався

А ще Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан нарешті повернулася в Україну, про Заливако ні слова