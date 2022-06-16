Як пише Politeka.net, Анна Богдан - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако. Дівчина перемогла, після чого пара активно показувала свої стосунки, ділячись фото і відео в своїх блогах. Але нещодавно стало відомо, що пара розлучилася. Анна не розповіла причини, чому так сталося через рік щасливих відносин.
Багато українців відразу назвали відносини фейком і що так задумано шоу"Холостяк". Адже крім пари Даші квіткової і Микити Добриніна ніхто не одружився після проекту.
"Це правда був контракт? Мені важко в це віриться, але хочеться почути це від вас", - показала скрін типового питання їй.
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"Ні з одним чоловіком Я неї підписувала контракти!",- написала Анна у відповідь.
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