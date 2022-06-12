Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка победила в проекте, после чего долгое время встречалась с главным героем. А буквально в последней публикации Анна рассказала, что пара официально рассталась. А через некоторое время Богдан решила поделится совместными фото с бывшим в своем Инстаграм.
"Пересматриваю наши совместные фото, самой сложно поверить, что наша история закончилась и что нет хэппи-энда", - написала Богдан.
"В душе больно и грустно...", продолжила Анна.
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"Вижу все ваши сообщения, сейчас пока не готова выходить в сторис. Нужно время...", - продолжила Богдан.
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