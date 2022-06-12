Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка победила в проекте, после чего долгое время встречалась с главным героем. А буквально в последней публикации Анна рассказала, что пара официально рассталась. А через некоторое время Богдан решила поделится совместными фото с бывшим в своем Инстаграм.

"Пересматриваю наши совместные фото, самой сложно поверить, что наша история закончилась и что нет хэппи-энда", - написала Богдан.

"В душе больно и грустно...", продолжила Анна.

Популярные статьи сейчас

"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина

"Превратимся в Израиль": эксперт раскрыл тяжелую ситуацию на Харьковщине и почему не атакуем рф в ответ

Александр Пономарев насмешил пляжным фото в Одессе: "Наши люди найдут выход из любой ситуации"

"Путин будет уничтожен": бывший топ-чиновников Газпромбанка взял в руки автомат и обратился к россиянам

Солистка KAZKA Зарицкая впечатлила образом в платье с вырезом в Барселоне: эффектное фото
Показать еще

"Вижу все ваши сообщения, сейчас пока не готова выходить в сторис. Нужно время...", - продолжила Богдан.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан порвала с Заливако, Решетник не сдержался

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Богдан наконец-то вернулась в Украину, о Заливако ни слова

А еще Politeka сообщала, что избранница "Холостяка" Заливако показала, с кем теперь развлекается в Лондоне