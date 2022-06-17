Як пише Politeka.net, відомий український радіоведучий поділився своєю відвертою думкою в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Дьомін заявив, що вірить в те, що всі росіяни винні у війні, яку їх країна розв'язала в Україні.

"Колективно всі росіяни винні. Адже допустили те, що у них зараз є. С**кливо прикрили своїми хвостами свої ж с**ки. І, напевно, ті, хто не підтримує бункерного, зараз шкодують про те, що вони тоді прикрили", - розповів ведучий.

Він допустив, що деякі росіяни могли не вірити в те, що їх бездіяльність призведе до настільки страшних наслідків. Дьомін зізнався, що і сам за день до війни не вірив у те, що вона може початися.

"Може у них так само. Ну, типу: "Окей, нехай править. Ну, ми ж нічого зробити не можемо". Це їхня справа. Заради бога! Вони там сидять. Ті, хто хотіли виїхати – виїхали", - зауважив ведучий.

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