Переможниця "Холостяка" Анна Богдан після розставання з Михайлом Заливако показала, хто тепер гріє її ночами.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако. Дівчині вдалося перемогти у фіналі, де з нею за серце головного героя билася Юлія Бельченко. Після проекту пара довгий час зустрічалася, але нещодавно таки розлучилася, про що повідомила Анна в своєму блозі Instagram.

Багато українців відразу припустили, що це такий сценарій і на проекті "Холостяк" тільки шоу, а не справжній пошук партнера. Але Анна встигла спростувати дані припущення.

А після цього Богдан вирішила показати у своїх сторіс, з ким вона тепер засинає ночами. Але кадрах можна побачити кота, який лежав поруч з нею.

"Доброї ночі", - написала Анна своїм фанатам.

На другому сторіс Богдан продовжила показувати свого улюбленця і намалювала сердечко.

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