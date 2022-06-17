Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка працює в одному з ресторанів Парижа. Також знаменитість судить проект" Майстер шеф " і веде свій блог в соціальній мережі Instagram. У Олі є дочка Віра, яку Мартиновська народила в 2016 році. А цього разу Ольга вирішила показати, до кого так поспішала на побачення через зливу, яка її наздогнала напередодні.
"Це буде найважливіше побачення", - писала Ольга.
"Теж їду до Львова на побачення. Їдемо з вірою на побачення з батьками. Вирішили, що потрібно надихнути один одного. Тому що кисню мало залишилося", - розповіла Ольга, сидячи в авто.
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А на новому сторіс Мартиновська показувала вже батьків розмістивши горизонтальний знімок вертикально.
"Ма і Па", - підписала лаконічно кадри Ольга і тегнула місто Львів.
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