Шеф-кухар Ольга Мартиновська, зірка "Майстер Шеф", показала, до кого так поспішала на побачення, поділившись щасливими кадрами в Instagram.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка працює в одному з ресторанів Парижа. Також знаменитість судить проект" Майстер шеф " і веде свій блог в соціальній мережі Instagram. У Олі є дочка Віра, яку Мартиновська народила в 2016 році. А цього разу Ольга вирішила показати, до кого так поспішала на побачення через зливу, яка її наздогнала напередодні.

"Це буде найважливіше побачення", - писала Ольга.

"Теж їду до Львова на побачення. Їдемо з вірою на побачення з батьками. Вирішили, що потрібно надихнути один одного. Тому що кисню мало залишилося", - розповіла Ольга, сидячи в авто.

А на новому сторіс Мартиновська показувала вже батьків розмістивши горизонтальний знімок вертикально.

"Ма і Па", - підписала лаконічно кадри Ольга і тегнула місто Львів.

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