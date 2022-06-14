Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Париже. Также она судит проект "Мастер Шеф". Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где в этот раз поделилась с фанатами необычной историей.

"Можно ли признаться?

Вчера выбрались с девушками в бар на коктейль, чтобы как когда-то летом, после тяжелого рабочего дня погасить жар прохладным whiskey sour, его лучше делают в милом сердце баре ( никогда никому не говорила, но это было любимое мое место в Киеве…). там есть своя история.

Хотелось попробовать, чтобы было «как когда-то»… не получилось

Знаете, какое чувство? Как будто прямо с похорон пришел на дискотеку…", - написала Ольга.

Также Мартыновская добавила фото, на котором продемонстрировала свою печаль.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Как точно описаны чувства", "Аналогично", "Это правда, словами тяжело передать эту постоянную грусть".

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" впечатлила снимком с Владимиром Ярославским

А еще Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы, Мартыновская вступилась

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" поразила откровением о своей дочери, Ярославский оценил



