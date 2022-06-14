Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Париже. Также она судит проект "Мастер Шеф". Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где в этот раз поделилась с фанатами необычной историей.
"Можно ли признаться?
Вчера выбрались с девушками в бар на коктейль, чтобы как когда-то летом, после тяжелого рабочего дня погасить жар прохладным whiskey sour, его лучше делают в милом сердце баре ( никогда никому не говорила, но это было любимое мое место в Киеве…). там есть своя история.
Хотелось попробовать, чтобы было «как когда-то»… не получилось
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Знаете, какое чувство? Как будто прямо с похорон пришел на дискотеку…", - написала Ольга.
Также Мартыновская добавила фото, на котором продемонстрировала свою печаль.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Как точно описаны чувства", "Аналогично", "Это правда, словами тяжело передать эту постоянную грусть".
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" впечатлила снимком с Владимиром Ярославским
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