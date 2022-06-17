Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість в 2020 році одружився на красуні Христині і зараз пара не дивлячись ні на що продовжує будувати свій особняк під Києвом. Христина, як і Зірковий чоловік, активно веде сторінку в Instagram, де поділилася в цей раз своїми роздумами.
"Ви питаєте мене кожен день:
- як вийти з емоційної ями, або,
- що робити, коли зовсім сили залишають.
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Якби я знала, то обов'язково вам сказала ... я така ж людина, як ви, я так само зараз в щоці (щоб цензура пропустила, так написала) від того, що відбувається в нашій країні і в нашому житті... але я точно знаю...!!!!",- написала дружина Остапчука.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"100% згодна", "все буде Україна", "так, переможемо"
Нагадаємо, дружина Остапчука тільки з душу розохочила ранковими кадрами
Також Politeka повідомляла, що Остапчук похвалився, скільки десятків тисяч доларів віддасть за новенький будинок
А ще Politeka писала, що дружина Остапчука терміново звернулася до українців за допомогою