Суддя "Україна має талант", відомий український танцюрист, Євген Кот показав, як проводить час з красунею-дружиною, за що подякував ВСУ.

Як пише Politeka.net, Євген Кот - відомий український танцюрист і переможець проекту "Танці з зірками". А минулого року знаменитість покликали судити проект" Україна має талант " разом з Ксенією Мішиною і Сергієм Притулою. Євген одружений на чотириразовій чемпіонці світу з танців Наталії Татаринцевій. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим, цього разу показав, як проводить час з дружиною.

"Спасибі ВСУ за можливість вільно гуляти з дружиною по парку", - написав Євген.

"Всім привіт. Так, цим сторіс дуже хочемо сильно подякувати нашим хлопцям та дівчатам з ЗСУ. Хочемо подякувати за те, що ми можемо з Наташею, поки я в Києві, піти в парк, прогулятися, з'їсти морозиво і бути в безпеці", - сказав Євген.

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