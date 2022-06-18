Співачка Злата Огневич, головна героїня шоу" Холостячка", зізналася, чому її концерт в столиці Угорщини Будапешті був перерваний.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка, яка займала на" Євробаченні " третє місце, коли Росія поставила оцінку нуль за виступ Україні. А кілька років тому Огневич брала участь у проекті "Маска", де здобула перемогу. Після цього знаменитість ризикнула прийти на шоу "Холостячка", але відносини на проекті їй не вдалося знайти.

А зараз Злата активно виступає з концертами на підтримку України. Черговий виступ у Огнєвіч був у Будапешті, Угорщина. Але концерт довелося перервати. Злата розповіла про причини, чому це сталося, поділившись сторіс в своєму Instagram.

"Довелося закінчити концерт раніше через дощ. Все ж пожартую, що це через Орбана", - написала Огневич.

"Нам довелося закінчити концерт через те, що почався ось такий дощ. Шкода, звичайно", - сказала Злата.

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