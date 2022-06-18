Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар і переможець "Майстер Шеф". Зірка також активно веде блог в Instagram, де ділиться смачними рецептами, а цього разу розповів, як приготувати запечену картоплю.

"Сам рецепт. Кілограм картоплі чистите і тоненько нарізаєте. Як на відео. Важливо: робити шматочки картоплі приблизно однакової товщини, тому що це вплине на те, наскільки рівномірно всі вони приготуються. Ви ж не хочете, щоб один шматок був м'яким, а інший – сирим. Хоча я і вірю, що сирих овочів не існує, вони народжуються вже готовими до споживання, але це тільки моя віра, овочевий протестантизм називається", - написав Клопотенко.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Треба зараз рецепти без духової шафи, але спробую закінчиться спека", "дуже смачно", "так їсти хочеться"," картоплі щось захотілося, в неділю зроблю", " а можна більше рецептів з картоплі?)".

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