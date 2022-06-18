Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет блог в Инстаграм, где делится вкусными рецептами, а в этот раз рассказал, как приготовить запеченный картофель.

"Сам рецепт. Килограмм картофеля чистите и тоненько нарезаете. Как на видео. Важно: делать кусочки картофеля примерно одинаковой толщины, потому что это повлияет на то, насколько равномерно все они приготовятся. Вы же не хотите, чтобы один кусок был мягким, а другой – сырым. Хотя я и верю, что сырых овощей не существует, они рождаются уже готовыми к потреблению, но это только моя вера, овощной протестантизм называется", - написал Клопотенко.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Надо сейчас рецепты без духового шкафа, но попробую закончится жара", "Очень вкусно", "Так есть хочется", "Картошки что-то захотелось, в воскресенье сделаю", "А можно больше рецептов из картофеля?)".

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