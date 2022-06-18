Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська - відома українська співачка. Зірка активно зараз підтримує Україну, але не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу поділилася чорно-білим фото з мікрофоном.

"Як думаєте, з мене вийшла б драматична актриса?

Кожен день по кілька сотень кілометрів...

З мікрофоном в руках, купою думок в голові...

Від усього пережитого, побаченого, почутого народилася драматургія...",- написала Могилевська.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Це було до мурах, сліз і абсолютного потоку єдності"," ви і є драматична співачка"," я завжди вважала, що ви талановита актриса"," рядки, що йдуть від вас, підтверджують здатність і актриси і співачки і чудової людини))", " Шкода, що Ви поки не можете побувати з концертом в Маріуполі. Із задоволенням сходила б, як раніше".

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