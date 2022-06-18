Популярна українська співачка Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу Оля не стрималася і записала в сторіс відео в якому висловила своє обурення ідеї перенести "Євробачення-2023" до Великобританії.
За словами Олі, Україна перемогла на конкурсі в Італії в 2022 році, тому по праву повинна приймати конкурс у себе в наступному році. Також у своїх сторіс зірка закликала європейських лідерів скоріше передати в Україну обіцяне озброєння.
"Конкурс Євробачення заявили, ніби наступний конкурс, який по праву повинен проходити у нас в Україні відбудеться в Британії. Я з цим категорично не згодна. По-перше, тому що Україна перемогла. А ще Євробачення має відбутися тут, бо Україна перемогла всіх окупантів, які приїхали на нашу землю. І перемогла, в першу чергу, завдяки нашим військовим, нашому відважному народу, і тій зброї, яку Євросоюз все ніяк не довезе", - сказала Цибульська в сторіс.
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