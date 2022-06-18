Популярна актриса і ведуча опублікувала в своєму Instagram нові атмосферні кадри, пише Politeka.net.

На відео Ребрик показала, як насолоджується життям, незважаючи ні на що. Актриса в легкій білій сукні легковажно бігала по лавандовому полю в променях західного сонця і щасливо посміхалася.

Як пояснила Ребрик, зараз українці як ніколи гостро відчули цінність простих радощів.

"Ціну простих речей ми розуміємо зараз як ніколи гостро. Яка безцінна посмішка, яке гарне Синє небо, яке ласкаве Вечірнє сонце, який теплий вітер, як цілюще пахне лаванда. У такі моменти я, здається, знаю як пахне світ - лавандою",- написала знаменитість.

Вона зазначила, що люди не знають, скільки ще триватиме війна. На думку Ребрик, з урахуванням цього не можна відкладати життя на потім.

"У нас є сьогодні. Такий безцінний мить..., коли закриваєш очі...і начебто світ ... начебто спокій ... начебто сон… Відчуваю одне:» якщо живі – треба жити", - поділилася своїми думками Ребрик.

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